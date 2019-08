I salvataggi in mare di Ferragosto, politica al sindaco: “Più fondi ed encomio a bagnini”

Anche la politica locale sembra essersi accorta dell’importante ruolo svolto dagli assistenti bagnanti e “Una Buona Idea”, gruppo che fa parte della maggioranza del sindaco, chiede che vengano stanziati più fondi per rafforzare il servizio di salvataggio lungo la costa locale. “Siamo grati ai ragazzi della cooperativa “Poseidon” che con coraggio e senso del dovere hanno evitato il peggio ai bagnati in difficoltà – scrivono in una nota – il movimento “Una Buona Idea”, dal presidente Giovanni Scicolone al segretario Rino Licata, il gruppo consiliare e tutti gli associati si complimentano e li ringraziano per il grande lavoro che svolgono nelle nostre spiagge. Chiediamo all’amministrazione comunale di continuare a valorizzare il ruolo del salvataggio, impegnandosi già da ora a riconoscere per il prossimo anni maggiori fondi, ed inoltre un riconoscimento a questi giovani eroi”.