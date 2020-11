Il calcio dilettanti riprende il 6 dicembre ma c’è il rischio lockdown

In questi giorni è sorto un dilemma nel mondo del calcio. Gli allenamenti individuali sono o non sono consentiti? E’ stata necessaria una circolare per chiarirlo. La Figc, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 Ottobre e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport, ha comunicato e confermato che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese fino al 24 Novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto ed in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.