Il film del 2019 della nostra città, un anno tra vertenze e incompiute

A pochi giorni dall’insediamento del nuovo sindaco gela è sconvolta da una tragedia incredibile. La mattina del 5 giugno una delle bombole di un camion che vende polli allo spiedo esplode al centro del mercatino di via Madonna del Rosario, causando decine di feriti.

I soccorsi immediati e la macchina messa in moto dal 118 e dal pronto soccorso dell’ospedale eviteranno un bilancio più tragico.

Purtroppo in quella tragedia perdono la vita due donne Tiziana Nicastro e Giuseppa Scilio, ma all’interno del dramma c’è anche spazio per una bella storia, quella di Simona, mamma di due bimbi e una gravidanza al nono mese, tra le vittime più gravi di quel giorno. Trasferita d’urgenza al centro grandi ustioni di Palermo, ci è rimasta per più di un mese sottoponendosi a diversi interventi chirurgici, con un unico pensiero a darle forza: quel bambino che teneva in grembo e che aveva già un nome: Enea. Un nome da guerriero, scritto nel destino di questo piccolino che, nonostante le mille difficoltà, è venuto al mondo sano e forte.

Luglio verrà ricordato come il mese della crisi idrica. Venti giorni con i rubinetti a secco e autobotti in piazza come nel dopoguerra, uno scenario che scatena le ire dei gelesi. Rabbia che continuerà appena qualche mese dopo con le “bollette pazze” del conquaglio di Caltaqua.

L’ira dei cittadini viene convogliata in un gruppo Fb dal nome evocativo “Fuori Caltaqua” che dopo aver raccolto oltre 9000 adesioni, organizza anche una manifestazione di piazza e poi si trasforma in comitato spontaneo che prima raccoglie le firme per la cacciata della società italo spagnola e poi presenta, appena pochi giorni fa, un esposto in procura denunciando i disservizi e i disagi patiti dai gelesi.

A settembre intanto, a 5 anni dalla firma del protocollo d’intesa che sanciva la fine della raffinazione tradizionale, Eni inaugura la Green refinery, una delle poche bio-raffinerie al mondo ad elevata flessibilità operativa nel rispetto dei requisiti dell’economia circolare.

Ma il 2019 verrà ricordato anche come l’anno della Storia che riemerge dal sottosuolo per ricordare a Gela la sua grandezza e per indicare un possibile futuro. Dagli scavi per la rete idrica e per la fibra vengono fuori i resti dell’antica civiltà greca, la maggior parte dei quali però, viene catalogata e poi riseppellita.

La nave Greca intanto giace ancora nelle casse al museo e diventa oggetto di scontro sulla sua destinazione. Sindaco e Giunta la vorrebbero esposta alle Benedettine, ma la Soprintendenza e soprattutto i cittadini dicono no. La nave andrà al costruendo Museo dei Relitti a Bosco Littorio, a confermarlo è proprio il Governatore Musumeci in visita in città.

L’inaugurazione, dice Musumeci, è prevista per il 2021. Nel frattempo a noi resta da iniziare a raccontare il 2020. A distanza di un anno, le questioni disabili, refezione e lavoratori delle strisce blu sono ancora quasi del tutto irrisolte, l’emergenza idrica è ancora cronaca di questi giorni e le strutture sportive rimangono ancora chiuse.

Per non parlare del Porto, No, quello non lo abbiamo dimenticato. È ancora lì, insabbiato come sempre, ed è proprio da lì che vorremmo iniziare a raccontare una storia nuova. E che questo sia il miglior augurio per iniziare l’anno che verrà. Arrivederci 2019, benvenuto 2020!