Il Gela Basket è salvo, Cipolla: “E’ una vittoria di tutta la città”

Gela. Dopo aver toccato il fondo negli scorsi mesi, il Gela Basket, a sorpresa, rilancia il progetto con nuovi ed ambiziosi obiettivi. Nasce, in seguito alla cessione delle quote dell’ormai ex presidente Maurizio Melfa, il nuovo CDA. A presiedere la società sarà Fabio Cipolla, fino all’anno scorso vice presidente e già da anni all’interno del sodalizio cestistico gelese.

“Io sono molto contento innanzitutto perché il progetto di basket continua, è una vittoria di tutta la città – afferma il nuovo presidente Cipolla – le cariche lasciano il tempo che trovano, l’importante è che il progetto del basket continui nell’interesse di questa città”.

A ricoprire il ruolo di segretario sarà, invece, Salvatore Bernardo che, anche quest’anno, guiderà la prima squadra biancazzurra. Massima fiducia da parte della società nei confronti del tecnico, che l’anno scorso ha portato la compagine gelese fino alle semifinali playoff di Serie C.

“Totò Bernardo è l’anima di questo progetto – prosegue – è colui che ci trascina col suo grande entusiasmo e la sua grande competenza e senza dubbio sarà il coach nella prossima stagione”.