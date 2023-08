Il Gela è in Eccellenza, il 9 agosto l’ufficialità

Gela. Non è ancora arrivata l’ufficialità ma ormai pare sia fatta: il Gela Calcio è in Eccellenza. La conferma del ripescaggio sarà data mercoledì 9 agosto alle 14. Il Gela finirà molto probabilmente nel girone B, dove ci sono 3 posti liberi: uno da riempire di diritto e i due di Comiso e Taormina, non iscrittesi al campionato di Eccellenza. Nel girone A verranno lasciati posti liberi solo nel caso in cui una tra Enna e Paternò dovesse essere ripescata in Serie D. Avrebbe del clamoroso invece quanto riguarda il Vittoria. In bilico il suo ripescaggio che dipende proprio dalla situazione di Enna e Paternò. Se nessuna delle due dovesse essere ripescata in Serie D, cosa molto probabile, l’armata biancorossa sarà costretta a giocare nuovamente nel campionato di Promozione, dopo aver perso l’anno scorso in semifinale playoff contro il Gela ai supplementari.