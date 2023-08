I fan del K-pop si ritrovano al Kartodromo di Gela

Gela. Il k-pop sbarca a Gela grazie ad un evento al kartodromo internazionale di contrada Zai che ha chiamato a raccolta oltre 50 giovanissimi fan degli Idol coreani che hanno partecipato a giochi, karaoke e balli a tema.

Sono ormai diversi anni che il K-Pop e la cultura coreana in Italia non sono più un fenomeno di nicchia ma una realtà consolidata. L’esplosione di questo fenomeno, in particolare tra il pubblico giovanile, è stata trasversale partendo dall’intrattenimento e coinvolgendo anche altri ambiti come la cucina e la cosmetica.

Le porte del successo della cultura coreana sono state aperte soprattutto dalla musica pop suonata in Corea del Sud, quello che oggi è noto a tutti come K-Pop.

Anche in città sono tanti gli appassionati di questo genere musicale, per lo più adolescenti tra i 12 e i 17 anni, e proprio per loro ieri pomeriggio al kartodromo internazionale di contrada Zai si è tenuto un evento all’insegna del pop coreano.



Il k Pop nasce come un mix di generi tra pop occidentale, hip hop, rock, dance, elettronica, R&B e country; una vera e propria sottocultura che definisce stili e mode sociali e anche un’enorme industria che vale intorno ai 5 miliardi di dollari.