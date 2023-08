Il Gela festeggia l’Eccellenza e intanto scommette sui giovani

Gela. Continua la campagna acquisti del Gela in vista della prossima stagione. Con l’ufficialità dell’Eccellenza, arrivano anche tanti colpi di mercato degni di una squadra che vuole ambire a grandi cose per la prossima stagione. Eccezion fatta per il difensore classe ‘85 Raffaele Gambuzza e per l’attaccante classe ‘94 Damiano Lo Giudice, il trend rimane lo stesso: puntare sui giovani. A dimostrazione di ciò sono arrivati tanti colpi in prospettiva, come Samuele D’Agosto, Andrea Basso, Ottavio Trentacoste e Pietro Bellomo. Il primo, ultimo colpo annunciato dalla società, è un attaccante classe 2003, che nello scorso anno ha militato nella Sangiovannese in Serie D. Esperienza anche con Sambenedettese e Sancataldese per lui. Ha giocato anche nei settori giovanili di Avellino e Benevento. Basso è invece il nuovo secondo portiere biancazzurro. Curriculum di tutto rispetto per il ventenne, che ha militato nei settori giovanili di Torino e Venezia e ha giocato in Eccellenza veneta con lo Spinea.