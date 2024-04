Il Gela spezza l’incantesimo, 5-0 alla Leonzio

Gela. Una manita schiaccia crisi. Dopo 76 giorni il Gela torna al successo. E lo fa in modo roboante, surclassando una Leonzio troppo fragile. Sotto di un gol dopo otto minuti, la formazione ospite si complica la vita con il rosso diretto a Iuculano, che avrà detto qualche parola di troppo all’assistente di linea, che ha richiamato il direttore di gara.

Gara sul velluto per i biancazzurri e primo successo per Pensabene sulla panchina del Gela. Otto minuti e Resouf trova il gol sulla verticalizzazione di Tomaino. Per la freccia gelese nono centro stagionale. Al 18’ l’episodio che lascia i bianconeri in dieci e spiana la strada a Lo Giudice e compagni. Alla mezz’ora la pennellata su punizione di Tomaino trova la testa di Alves che fa 2-0. Il brasiliano ci riprova con un piattone di sinistro che sfiora l’incrocio dei pali. Al 41’ la gran parata di Riccio sul destro di Lo Giudice.

Nella ripresa è proprio l’esterno biancazzurro a chiudere il match con largo anticipo con un tocco sul secondo palo sul cross di Tomaino. Inizia la girandola di cambi e cala anche il ritmo gara. Al 37’ c’è gloria anche per Trentacosta, che insacca di testa in tuffo su punizione di Lo Giudice. E prima che l’arbitro metta il fischietto in bocca ci pensa D’Agosto a imbeccare Martinez per il 5-0 finale, che “vendica” lo smacco della gara di andata che lasciò tanti strascichi polemici (vedi caso Bellomo).