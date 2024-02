Il Gela ospita l’Atletico Catania per trovare la luce in fondo al tunnel

Gela. Sono stati giorni difficili in casa Gela Calcio dopo la sconfitta contro la Rocca Acquedolcese, con mister Mirko Fausciana che è stato sospeso per qualche giorno per poi essere reintegrato dalla società e il direttore sportivo Alessandro Bonaffini che ha invece rassegnato le proprie dimissioni. Insieme all’ex centrocampista biancazzurro, hanno abbandonato il progetto anche vari dirigenti ex Gela FC. Adesso però è necessario focalizzare l’attenzione sul campo, dove la situazione non è delle migliori. Il Gela ospita domenica al “Vincenzo Presti” l’Atletico Catania, bestia nera dei biancazzurri negli ultimi due anni e attuale undicesima in classifica. La squadra gelese non trova la vittoria e il gol dalla trasferta di Misterbianco, più precisamente dal 20 gennaio, conclusasi sul risultato di 3-0. Dopodiché quattro partite senza trovare la via del gol. L’Atletico Catania, al contrario, viene da cinque vittorie nelle ultime sei partite. La più recente, la vittoria per 4-0 contro Santa Croce, decisa dalle reti di Diallo, Gomes e dalla doppietta di Giovanni Leonardi, sicuramente l’uomo più in forma del momento tra gli etnei.