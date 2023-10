Il Gela non riesce a sfatare il tabù “Zia Lisa”, 1-1 contro l’Atl.Catania

Gela. Il Gela non vince neanche stavolta al campo “Zia Lisa” di Catania, proprio come sei mesi fa. Il risultato stavolta è di 1-1. A siglare la rete biancazzurra Damiano lo Giudice su calcio di rigore all’87’, dopo il vantaggio dell’Atl.Catania su calcio piazzato arrivato al minuto 73′. Il Gela non gioca al meglio in un campo in condizioni pessime e non riesce a sfruttare tante nitide occasioni da gol nonostante la superiorità numerica di due uomini.