Il Gela non si ferma: piacciono Savasta e Tuccio, Tomaino firma col Niscemi

Alfonso Sessa, centrocampista centrale, originario di Salerno, classe 1996. Ha iniziato nelle giovanili del Catania ed a soli 14 anni con la squadra dei Giovanissimi nazionali ha vinto la Nike Cup. Con l’Under 19 ha indossato la maglia della nazionale italiana contro la Slovacchia. Ha militato nel Catania Calcio in Lega Pro e poi successivamente nell’Aversa Normanna. Successivamente ha militato nella Sancataldese, nel Paternò in Eccellenza per poi passare nella Cittanovese in serie D. Gli ultimi due anni nell’Enna, dopo una promozione dall’Eccellenza alla D nella stagione 2020-2021 con il Giarre.

Giuseppe Zappalà. Il calciatore catanese ha vestito gialloverde per due anni consecutivi. Ha giocato con Messina, Giarre, Due Torri, Sancataldese e Acireale altre.