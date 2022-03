Il Gela si avvicina a grandi passi verso la Promozione, 3-0 al Santa Croce

Gela. Promozione sempre più vicina per il Gela. Il successo per 3-0 dei biancazzurri sull’Atletico Santa Croce porta a 9 i punti di vantaggio sul Catania San Pio ad una settimana dallo scontro diretto, in programma sabato allo stadio Seminara di Catania. Partita semplice per Ascia e compagni, in gol con Caci, Deoma e lo stesso capitano.

Dopo sette minuti Deoma viene travolto fa Manara ma dal dischetto il capitano Ascia spedisce alto. Al 13’ Caci sblocca la partita con un tiro non irresistibile che beffa l’incerto portiere Barrera.