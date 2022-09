Il Gela si prepara a debuttare in Promozione e in Serie C1

La SSD Gela, si appresta ad esordire nella giornata di sabato nel campionato di Promozione, con la formazione di calcio a 11, e nel campionato di Serie C1, con la formazione di calcio a 5. La prima, esordirà contro il Pro Ragusa alle ore 15,30 in trasferta. Le due compagini, si sono già affrontate nella partita di andata di Coppa, giocata sempre allo stadio “Biazzo” di Ragusa, dove i padroni di casa hanno trionfato per 2-0, in attesa del ritorno che si svolgerà mercoledi 7 settembre al Vincenzo Presti, con i biancazzurri che proveranno a ribaltare il risultato.

Per quanto riguarda il Gela Futsal, esordirà contro il Futsal Rosolini. La partita sarà in trasferta al PalaTricomi e inizierà alle 17. Così come la formazione ad 11, anche quella a 5 ha perso la prima gara di Coppa Italia, contro il Città di Leonforte, con il risultato di 1-2, con unico marcatore il giovane Simone Infurna. Domani sera, alle 19, la società presenterà le due squadre al completo allo stadio “Vincenzo Presti”.