Il gelese Gabro sul palco di Radio 105 al Green Valley Pop festival

Gela. Gabriele Guarnaccia, in arte Gabro è stato selezionato per partecipare al Green Valley Pop festival di Sciacca, uno dei più importanti eventi di musica in Italia organizzato da Radio 105. L’ultimo traguardo per il cantante gelese , che con il brano S.G. ha vinto un contest di livello nazionale che presto lo porterà a esibirsi sul palco insieme ad artisti di fama internazionale come Fedez, Shiva, Rose Villian, Angelina Mango, Gaia, Dj Shablo, Villabanks e molti altri.

“Rappresenterò al meglio la mia città – ha affermato emozionato Gabro – sono felicissimo, sarà una grande e importante occasione per farmi conoscere”. L’artista gelese, che già altre volte tramite le sue canzoni e i videoclip ha manifestato l’amore e l’attaccamento per la sua terra, ha ringraziato anche tutti coloro che l’hanno sostenuto finora e che continueranno a farlo.