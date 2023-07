Royalties, si muove il centrodestra: FdI presenta anche un disegno di legge

Gela. Ieri, niente da fare per l’emendamento del Movimento cinquestelle al collegato bis. Ora, per cercare di spronare il governo regionale arriva direttamente il centrodestra. È stato presentato all’Ars un ordine del giorno sulle royalties da idrocarburi. Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha presentato all’Ars due provvedimenti finalizzati a riconoscere ai comuni di Butera, Gela e Licata le royalties sulla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti annualmente da concessioni in terraferma e mare, così come previsto dal progetto “Argo-Cassiopea”. Primi firmatari l’onorevole Giuseppe Catania, vicepresidente Commissione Attività Produttive e Componente Commissione Bilancio Assemblea Regionale Siciliana Gruppo Fratelli d’Italia, e l’onorevole Giusy Savarino.