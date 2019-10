IL GENOA DI THIAGO MOTTA VINCE IN RIMONTA, BRESCIA BATTUTO 3-1

GENOVA (ITALPRESS) – Se non è l’esordio dei sogni, poco ci manca. Alla prima sulla panchina del Genoa, Thiago Motta rimonta fino al 3-1 contro il Brescia, grazie a tre gol di tre calciatori subentrati nella ripresa. Al “Ferraris” il tecnico rossoblù conquista i tre punti e lo fa proprio con i sigilli di Agudelo, Kouamé e Pandev che rispondono alla rete dell’iniziale vantaggio bresciano siglato da Tonali con un calcio di punizione dalla lunga distanza e da posizione defilata. Ma il primo gol in serie A del classe 2000 è l’unica gioia della serata per il Brescia mai in partita nella ripresa e soffocato dal prolungato possesso palla del Genoa. Al 66′ Agudelo sfrutta un assist di Pinamonti e sigla il pareggio con un mancino a giro. Dieci minuti dopo è il turno di Kouamé: Ghiglione crossa in area e trova l’ivoriano pronto con una sforbiciata che non lascia scampo a Joronen. E il portiere del Brescia non può nulla nemmeno al 79′ quando Pandev firma il quarto gol della serata con un mancino a giro dopo un dribbling secco su Gastaldello.

(ITALPRESS).