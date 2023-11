Il Modica passa nettamente al “Presti”, Gela battuto 3-0

Gela. Brutta batosta per il Gela, che cade in casa per 3-0 contro il Modica davanti ad un vasto numero di tifosi. A firmare le tre reti modicane Manfré, Azzara e Savasta. Il Gela scende al quarto posto in classifica a 15 punti.

GELA MODICA 0-3

Gela: Di Martino, Rechichi, Tuvé, Alves (Grasso), Gambuzza, Martinez, Amaya, Tomaino (Resouf), D’Agosto (Caci), D’Amico, Lo Giudice. A disposizione: Basso, Golisano, Trentacoste, Di Bartolo, Bellomo, Azzolina. Allenatore: Fausciana.

Modica: Marino, Ballatore, Cacciola (Cicero), Guerci, Ferotti, Diop, Azzara (Genovese P), Palermo (Prezzabile), Incatasciato (Aprile), Manfré (Agodirin), Savasta. A disposizione: Genovese L, Abadei, Vindigni, Kebbeh. Allenatore: Betta.

Arbitro: Matranga di Palermo.

Reti: 13’ pt Manfré, 20’ st Azzara, 26’ st Savasta

Recupero: 2 minuti primo tempo, 5 minuti secondo tempo

Note: Ammoniti Marino