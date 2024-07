Il nuovo mandamento con a capo Musto, chiuse le indagini dopo il blitz “Mondo opposto”

Niscemi. Le indagini sono state chiuse. L’inchiesta “Mondo opposto”, sul finire dello scorso anno, permise ai pm della Dda di Caltanissetta di ricostruire i nuovi equilibri di mafia, nel territorio che tocca centri come Niscemi e Gela. Il punto di riferimento, ritenuto nuovo capo a Niscemi e del mandamento di Gela, sarebbe stato Alberto Musto. Il trentasettenne, in passato toccato dall’indagine “Fenice”, e il fratello Sergio Musto avrebbero controllato, secondo le contestazioni, tutti gli affari riconducibili al gruppo di Cosa nostra. Armi, droga, danneggiamenti ed estorsioni, per gli inquirenti erano caratteristiche fondamentali di un sodalizio in grado di imporre la propria “legge”, anzitutto a Niscemi. I carabinieri, inoltre, individuarono un legame pericoloso tra i Musto e il poliziotto in pensione Salvatore Giugno, accusato di aver passato informazioni al gruppo, anche su attività investigativa in corso. Contatti ci sarebbero stati pure con il carabiniere Giuseppe Carbone. Nell’inchiesta finirono alcuni gelesi, ritenuti attivi nel fornire armi.