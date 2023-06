‘’Il Parcheggio Arena non chiude’’, dietro front dei gestori ma rimangono i problemi

Gela. Il parcheggio Arena chiude dopo le 20, anzi no! Dopo le polemiche dei giorni scorsi quando, di punto in bianco, gli utenti si sono trovati davanti ad un cartello che annunciava la chiusura notturna della struttura in piena stagione estiva, arriva il dietro front dell’azienda che gestisce il parcheggio. Nessuna chiusura dalle 20 alle 7, il parcheggio Arena resterà aperto 24 ore su 24 per accogliere il flusso di traffico generato dalle due ztl, quella al centro storico e quella al Lungomare (ancora priva di sorveglianza).