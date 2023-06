Torre Manfria, non c’è numero legale: niente acquisizione e anche pro-Greco a ranghi ridotti

Gela. Niente da fare per l’acquisizione della Torre di Manfria da parte del Comune. Dopo le tensioni di ieri e il numero legale venuto a mancare, anche oggi non è stato possibile raggiungere la soglia necessaria. Solo sei voti, con i pro-Greco quasi del tutto assenti e il centrodestra che non ha partecipato all’atto finale. La grillina Virginia Farruggia ha preso la parola, sottolineando che la sua posizione sul tema non è cambiata: alla fine ha sostenuto il provvedimento per il passaggio della Torre all’ente comunale. I numeri, però, hanno detto altro. “L’assenza della maggioranza e il centrodestra che è uscito dall’aula, facendo mancare il numero legale, non hanno permesso di votare un atto importante per la città e soprattutto non politico”, ha spiegato il consigliere M5s.