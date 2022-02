Il “sistema” delle compensazioni illecite, chiesto il processo per più di sessanta coinvolti

Gela. La procura ha confermato la richiesta di rinvio a giudizio per più di sessanta imputati. Sono tutti accusati di aver fatto parte del presunto sistema delle compensazioni fiscali illecite. Gli accertamenti dei pm e della guardia di finanza si concentrarono sul consulente Rosario Marchese, a sua volta coinvolto nell’inchiesta. Decine di società, principalmente del nord Italia, sarebbero servite come schermi per arrivare alle compensazioni e assicurare sgravi non dovuti. Da quanto emerso, i modelli F24 venivano inoltrati, per ottenere i vantaggi destinati agli investimenti in aree svantaggiate, che però non ci sarebbero mai stati. Sarebbe stato solo lo “specchio” usato per raggirare il fisco e i controlli dell’Agenzia delle Entrate, che poi però iniziarono a svelare il sistema, individuato dagli inquirenti. Il gup Roberto Riggio ha respinto tutte le eccezioni preliminari, comprese quelle sulla competenza per territorio. Le difese escludono l’esistenza di un’organizzazione, in grado di violare la normativa in materia. Solo due imputati, per il tramite dei difensori, hanno optato per il giudizio abbreviato. Le indagini furono chiuse nei confronti di Rosario Marchese, Gianfranco Casassa, Alberto Sessa, Roberto Edoardo Golda-Perini, Valentina Bellanti, Giuseppe Nastasi, Salvatore Sambito, Ilario Rubbio, Carlo Zanti, Claudio Bruno, Luciano Filippini, Rosario Reina, Mario Castelluccia, Cinzia Casto, Marco Lorenzini, Giuseppe Tramontana, Marcello Bresci, Silvio Sapienza, Ignazio Trubia, Giuseppe Coriale, Leonardo Schiera, Luigi Di Sazio, Andrea Calabrese, Giuseppe Torno, Luca Pansini, Salvatore Ferrante, Vincenzo Abruzzo, Francesco Dragone, Giovanni Schifano, Antonio Santoiemma, Josè Pelasgi, Daniele Liberati, Luca Birbes, Ivan Sorrenti, Antonio Rinciani, Giuseppe Lanaro, Giuseppe Vitale, Michele Santobuono, Franco Pettenazza, Paolo Zanoletti, Giovanni Ceglia, Vittorio Savoldelli, Alessandro Sartore, Gianfranco Vedelago, Cinzia Alasonatti, Anna Maria Valentino, Pierino Chindamo, Antonino Mandaglio, Umberto Palumbo, Marco Tagliavia, Daniela Spinelli, Walter Guzaman Anampa, Bernardo La Susa, Giulio Cristina, Enrico Zumbo, Luca Girardi, Ernesto Trezzi, Simona Bolzanella, Marco Belardi, Luciano Sallia, Tania Messina, Naser Hyseni, Giuseppe Serio e Simone Malatessta.