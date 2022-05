Il sogno Eccellenza per il Gela FC si ferma al 93′, in finale va il Mazzarrone

Gela. Finisce al 93’ il sogno del Gela FC di approdare in finale play off di Promozione. Il 3-2 finale è frutto di un secondo tempo giocato in dieci e di un calcio di rigore concesso al 93’, prima che il direttore di gara fischiasse la fine della partita ed i possibili supplementari.

Tifosi gelesi e di Mazzarone sono affiancati nella piccola tribunetta del campo catanese. L’inizio è un crack per i gialloneri. Navanzino sorprende la difesa di casa ed infila il portiere Parlabene. Il Mazzarrone subisce botta ed i ragazzi di Evola ne approfittano per andare ancora in gol con Iannizzotto, bravo nel tap in sulla respinta corta del portiere giallorosso.

Il Mazzarrone non riesce a reagire se non per inerzia ed il Gela FC prova ad approfittarne ancora ma Scerra manca il gol dello 0-3 che avrebbe chiuso la contesa.

Nella ripresa entra in campo una formazione di casa diversa. Dopo appena un minuto Campanella trova l’1-2 sulla pennellata di Provenzano. Sulle ali del ritrovato entusiasmo il Mazzarrone sfiora il 2-2 perché il Gela non riesce più a contenere gli attacchi etnei.