Niscemi in Promozione, festa finale al “Presti” dopo la vittoria contro la Vigor

Niscemi. Il Niscemi vince il derby contro la Vigor Gela e ottiene il passaggio diretto nel campionato di Promozione. Il risultato tra le due squadre è di 4-0 in favore dei gialloverdi. Primo tempo a senso unico, poca Vigor e tanto, troppo Niscemi, in gol nei primi 45 minuti in tre occasioni, con Leone, Ascia e Parisi. Nel secondo tempo qualche timida occasione per i biancazzurri che provano a riaprire la partita con bomber Nassi ma niente da fare, complice anche una gran partita dell’estremo difensore gialloverde Dibba. A fine partita arriva il 4-0 firmato Giovanni Falsaperla. Derby completamente dominato dalla squadra allenata da Fabio Comandatore e promozione raggiunta con una giornata di anticipo. Al fischio finale del direttore di gara parte la festa per i tantissimi tifosi presenti allo stadio “Vincenzo Presti” e magliette lanciate in tribuna e regalate agli spettatori, in particolare ai piccoli appassionati gialloverdi che hanno poi fatto il loro ingresso in campo festeggiando con i giocatori la vittoria del derby e soprattutto del campionato di Prima Categoria.