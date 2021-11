Immobili abusivi, commissione presenterà regolamento già definito: ma manca parere

Gela. In questa fase, tutti gli atti per l’acquisizione di immobili abusivi, arrivati in consiglio comunale, sono stati sospesi, in attesa del regolamento che dovrebbe definire le modalità di gestione. Il regolamento, che già oltre un anno fa era giunto all’assise civica, è stato poi sottoposto ad una serie di verifiche, richieste anche dalla Regione. Potrebbe essere decisivo per delineare la sorte di migliaia di immobili, realizzati senza le necessarie autorizzazioni. Comprendere i tempi per il varo da parte del consiglio comunale, non pare così semplice. La nuova commissione urbanistica, presieduta da Vincenzo Casciana, aveva iniziato a valutare delle modifiche sostanziali, ipotizzando di trasmettere un regolamento, quasi del tutto rivisto. Invece, anche dopo interlocuzioni con il presidente della precedente commissione, il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli, Casciana e gli altri componenti hanno scelto di concentrarsi sul testo che era stato prodotto dagli ex membri della stessa commissione. Una decisione finalizzata ad evitare che i tempi potessero allungarsi ancora, visto che anche la prefettura di Caltanissetta e la procura attendono che il Comune provveda sul capitolo degli immobili abusivi. In sostanza, la nuova commissione porterà in aula quanto già fatto da quella che l’ha preceduta. Rimane però uno dei tanti scogli che hanno quasi del tutto arenato la procedura. Serve il parere del dirigente di settore. Anche in questo caso, non sembrano esserci riscontri precisi.