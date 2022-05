Impianto rifiuti, fronte del no apre il confronto: “Un altro modello per il territorio”

Gela. Ieri, il tavolo di maggioranza convocato dal sindaco Lucio Greco non ha sortito effetti. Pochi i consiglieri che hanno risposto alla chiamata dell’avvocato e sul tema dell’impianto per i rifiuti, annunciato dal presidente della Regione, non c’è stata neanche la possibilità di avviare il confronto. L’amministrazione comunale vuole valutare i pro e i contro di un sistema del genere e il sindaco, insieme agli assessori, ha già avuto una prima riunione con i manager delle società che hanno proposto l’investimento e che hanno del tutto escluso che si tratti di un termovalorizzatore. L’avvocato Greco ha più volte ripetuto che non si accetteranno “diktat” imposti dall’alto e che c’è la necessità anzitutto di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. Domani pomeriggio, invece, associazioni e anche partiti (ci sarà sicuramente il Pd), faranno il punto della situazione. Possibile la presenza di esponenti del Movimento cinquestelle, altro gruppo che ritiene necessario fare chiarezza e coinvolgere la città. E’ uno dei primi incontri di un fronte del no all’inceneritore, che sta man mano raccogliendo consensi. Tanti nutrono forti dubbi sull’impianto, destinato a lavorare i rifiuti della Sicilia occidentale, in un’area già fortemente intaccata dall’impatto industriale e che da decenni rientra tra i siti maggiormente a rischio. Il confronto si apre tra esponenti di associazioni e tra queste Lipu, Wwf, Zero Waste Italy, Italia Nostra, Rcts e Rifiuti Zero Sicilia.