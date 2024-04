Imu e Tasi non pagate, Comune può incassare oltre sette milioni: Enimed impugna in Cassazione

Le aziende del gruppo Eni hanno più volte intrapreso azioni giudiziarie, nel tentativo di arrivare a decisioni favorevoli. La giurisprudenza ormai maturata sul tema, nella gran parte dei casi, è favorevole agli enti locali sulle cui coste si concentrano attività in mare. La Regione, in finanziaria, ha riconosciuto al Comune di Gela, così come a quelli di Licata e Butera, le royalties per le attività di estrazione del gas del progetto “Argo-Cassiopea”, altro tassello importante per le economie del municipio. Incassare le somme di Imu e Tasi, ancora al centro del contendere, sarebbe un passo importante per un municipio che si trova nel bel mezzo del dissesto finanziario.