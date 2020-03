In cinque ad una festa in un appartamento, denunciati dalla polizia

Caltanissetta. Ventidue persone sono state denunciate dalla polizia di Caltanissetta per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. Cinque di loro, tutti ventenni, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Una pattuglia della Polizia, dopo diverse segnalazioni pervenute presso la sala operativa della questura, è intervenuta in un’abitazione ubicata al terzo piano di una via del quartiere Santa Croce, dove era in corso una festa. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno identificato tre ragazzi e due ragazze di età compresa tra i ventitré e i ventinove anni. Agli agenti hanno detto di aver organizzato l’incontro, dopo il lavoro, per rilassarsi e stare un po’ insieme.