In città Schlein batte Bonaccini, più di mille elettori al gazebo

Gela. Il testa a testa che si profila a livello nazionale trova conferma anche al gazebo del Pd, allestito per le primarie. E’ terminato lo spoglio, che vede vincere Elly Schlein (501 preferenze). In città, hanno la meglio i sostenitori dell’ex vice di Stefano Bonaccini, al gazebo con undici voti in meno (490). In totale, sono diciotto le schede bianche o nulle. Oggi, hanno votato 1009 elettori. Per la Schlein, tra i dirigenti cittadini dem, si sono schierati il segretario Guido Siragusa e la vice Licia Abela, che ha voluto fortemente il comitato a sostegno. Seppur di poco, hanno avuto la meglio sullo zoccolo duro democratico, a supporto di Bonaccini: dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio e fino al segretario provinciale uscente Peppe Di Cristina (che al primo turno aveva portato alla vittoria in città la mozione dell’ex ministro Paola De Micheli).