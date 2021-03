In città solo un nuovo caso di positività al Covid: a Caltanissetta dati preoccupanti

Gela. La linea del contagio da Covid in città rimane stabile. In totale, sono 64 i positivi. Nelle ultime ventiquattro ore, si registra un solo nuovo caso, in isolamento domiciliare. E’ preoccupante la situazione a Caltanissetta, dove nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 29 nuovi casi di positività al virus. Un paziente nisseno è stato trasferito in rianimazione. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la zona rossa proprio a Caltanissetta.