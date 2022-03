In giunta ok progetto esecutivo “Una via tre piazze”: finanziamento salvo, ora decreto

Gela. L’accelerata c’è stata nelle ultime settimane e dopo ventuno anni dal concorso di idee, che è stato alla base del progetto di riqualificazione, arriva l’esecutività per “Una via tre piazze”. Sarà un’attività complessiva di riqualificazione del centro storico, con cantieri previsti nelle zone principali, Corso Vittorio Emanuele, Via Bresmes, Piazza Martiri e Via Trieste, Piazza Umberto, Piazza San Francesco. L’amministrazione comunale, questa mattina, ha confermato il voto favorevole della giunta, a seguito del lavoro svolto dai tecnici del settore lavori pubblici, coordinato dall’assessore Romina Morselli. L’architetto Roberto Collovà, che vinse il concorso del 2001, ha continuato a lavorare sulla progettazione, che man mano è stata modificata, a seguito di nuove esigenze. I lavori ammontano a circa sei milioni di euro e la Regione ha assicurato la copertura con i fondi Fsc. Non a caso, il sindaco Lucio Greco e l’assessore Morselli, in queste settimane, hanno avuto parecchie interlocuzioni con l’assessore regionale Marco Falcone, che ha assicurato la copertura. Una riunione si era tenuta, anche alla presenza del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. L’iter tecnico è stato seguito dal rup Rosario Città e dal dirigente Antonino Collura. La giunta ha valutato gli atti portati dall’assessore Morselli e dato il via libera al provvedimento, che approva il progetto esecutivo.