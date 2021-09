“In maggioranza necessaria più coerenza”, Greco: “Malluzzo? Non mi risultano dimissioni”

Gela. “Animi agitati nella maggioranza? Non è la prima volta che capita. Alla fine, però, mi pare di capire che ci sia la volontà di andare avanti”. Il sindaco Lucio Greco, in queste ultime settimane, si trova a fronteggiare, come già accaduto più volte, diatribe e spinte contrapposte, tutte concentrate tra i ranghi della sua alleanza. A differenza dei toni piuttosto concitati, non pare così preoccupato. “Non vedo tutta questa preoccupazione – dice ancora – non credo ci siano consiglieri che vogliano andare a casa, in anticipo. Hanno votato atti importanti, come il bilancio. E’ un segnale evidente di quali siano le intenzioni”. L’avvocato, almeno per ora, esclude defezioni tra i suoi assessori. “Dimissioni dell’assessore Malluzzo? Ma quando mai? Assolutamente, no. Non mi risulta nulla di tutto questo. Temo ci sia qualcuno che voglia continuare a creare momenti di tensione, destabilizzando”, precisa ritornando su voci che si sono diffuse nelle ultime ore, alimentate anche dal silenzio totale dei renziani di Italia Viva, partito di riferimento dell’assessore. “Io continuo a lavorare senza sosta per la città – aggiunge il sindaco – le polemiche non aiutano a governare. Se ci sono verifiche politiche da fare, la prossima settimana valuteremo come muoverci”. I consiglieri più vicini alla sua linea politica, anche durante il vertice tenutosi in settimana, hanno messo sul tavolo condizioni precise, considerate imprescindibili per poter andare avanti. Vogliono capire se esista una vera maggioranza, troppo spesso invece ridotta ai minimi termini, quando si tratta di votare gli atti all’assise civica.