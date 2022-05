PALERMO (ITALPRESS) – Sono 2.703 i nuovi positivi in Sicilia. E’quanto emerge dal bollettino quotidiano reso noto dal Ministerodella Salute. Sono 12, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone morte da inizio pandemia cheraggiunge quota 10.749. I ricoverati sono 712, cinque in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36 due in più rispetto a ieri.(ITALPRESS).