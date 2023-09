Incardona: “Fratelli d’Italia e il centrodestra vogliono solo affossare la città”

Gela. “Un partito come Fratelli d’Italia, che punta a governare la città, in realtà sta agendo solo per affossarla”. Tra le fila dei pro-Greco, come traspare dalle parole dell’assessore Salvatore Incardona, è alto il livello di allarme politico rispetto alle strategie messe in campo dal centrodestra che ormai si ritiene del tutto alternativo all’avvocato e alla sua amministrazione. “Quello che si è visto in aula giovedì sera durante il monotematico su Macchitella lab è allucinante – dice Incardona – il piano di Fratelli d’Italia è chiaro, non fare politica ma limitarsi ad urlare, senza dare soluzioni attuabili. Questo crea un danno enorme alla città. Ancora più incredibile è il fatto che nel partito principale della coalizione di centrodestra militano esponenti che hanno condiviso il progetto dell’amministrazione Greco. Dirò di più, nel centrodestra, in generale, ci sono consiglieri come il cuffariano Vincenzo Cascino, oggi sulle barricate mentre fino a dicembre dello scorso anno si trovava saldamente su posizioni filo-Greco. Io credo che la città stia comprendendo il livello di queste mosse. Sono pagine buie. Parlano di fallimento di un’amministrazione comunale della quale, salvo pochissimi casi, hanno fatto parte in maniera convinta”.