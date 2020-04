Incarico a Mauro, professionista è nuovo responsabile prevenzione e protezione del Comune

Gela. L’incarico è triennale ed è stato affidato all’architetto Giovambattista Mauro. L’ex assessore, che è stato anche presidente dell’Organismo indipendente di valutazione sempre a Palazzo di Città, è stato scelto come responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si occuperà di definire i piani tecnici per l’attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, in municipio e negli uffici dell’ente. La decisione è stata formalizzata dal settore patrimonio, con la firma sul relativo provvedimento del dirigente Grazia Cosentino. La richiesta avanzata da Palazzo di Città, attraverso affidamento diretto, è stata accettata dal professionista, che è vicepresidente dell’Ordine provinciale degli architetti. Mauro rientra in Comune, questa volta con funzioni non politiche ma strettamente tecniche di Rspp.