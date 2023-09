Incendi, con l’ondata di calore tornano i roghi in Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Sono diversi gli incendi che da questa notte hanno interessato la Sicilia. In seguito all’allerta rossa, che era prevista per la giornata di oggi per via delle alte temperature e il forte vento di scirocco si sono registrati vari roghi, in particolare nel messinese e nel palermitano. Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile sono stati impegnati in particolare a Terrasini, Partinico, Balestrate, Termini Imerese e cerda per quel che riguarda il palermitano. Le fiamme non hanno risparmiato vegetazione e sterpaglie. Nel messinese interessato in particolare il barcellonese, nella zona di Acquafirica. Si contano danni per decine di ettari di terreno bruciati, dove si trovano anche ruderi abbandonati ormai completamente distrutti. Messe in salvo le persone presenti in zona. Salvati anche un maneggio con più di 10 cavalli adibito ad abitazione con all’interno una famiglia per la gestione dell’azienda e una pensione per cani. Nella serata di ieri incendio anche a Lipari, nella zona di Quattropani dove il fuoco ha lambito alcune abitazioni.

– foto: vigili del Fuoco –

