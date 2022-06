Incetta di medaglie per la Young Runner Gela ad Enna

Continuano a portare a casa tante medaglie i ragazzi della Young Runner Gela, questa volta in una manifestazione regionale ad Enna. Nei 1000 metri maschile, si impone su tutti Francesco Tandurella, che dedica la vittoria al fratello gemello Gaetano, fratturatosi il braccio il giorno prima. Nel salto in lungo maschile, ottimo primo posto per Valentino Oliva, mentre nel salto in alto vince Salvatore Bianca.

Nei 600 metri esordienti maschile medaglia d’argento per Flavio Greco, in quelli femminili arriva al quarto posto Sofia Verderame. Nella categoria ragazzi, Matteo Cavaleri ottiene il secondo posto nei 60 metri, mentre nei 1000 metri ottiene il quinto posto Mattia Bunetto. Nella categoria allievi, arriva terzo negli 800 metri Luca Greco, quinta Giorgia Trainito negli 80 metri e nei 300 arriva quinto Giuseppe D’Antoni.