Incidente al porto isola, motobarca affondò: cadono le accuse ad un operatore

Gela. La motobarca “Liberante” affondò al porto isola, un anno fa. In mare si disperse anche parecchio carburante. Per quanto accaduto al mezzo nella disponibilità della società “Archimede”, che da tempo svolge servizi per conto di Eni, partirono le indagini. Vennero individuati due operatori dell’azienda siracusana, accusati di omissioni che sarebbero state decisive. Per uno di loro, però, le contestazioni sono cadute. E’ stata disposta l’archiviazione. Non si procederà nei suoi confronti, perché ritenuto estraneo ad eventuali responsabilità. Venne sentito dagli investigatori e spiegò la sua posizione.