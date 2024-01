Incontro Urso-Schifani, focus su Termini Imerese, Priolo ed energia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato presso la sede del MIMIT il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.“Al centro del colloquio – si legge in una nota del ministero -, i dossier relativi allo sviluppo produttivo della Regione, con un aggiornamento sulla procedura del rilancio del polo di Termini Imerese, che si prevede possa concludersi entro il mese, e sull’Isab di Priolo. In relazione a quest’ultimo, Urso e Schifani hanno avuto un confronto sulla conclusione dell’iter degli interventi sugli impianti di depurazione e sulla garanzia al 90% su 320 milioni di euro già deliberata da SACE per gli investimenti relativi alla gestione degli impianti, adesso in attesa dell’approvazione da parte del MEF, avvenuta alla luce della dichiarazione di interesse strategico nazionale degli stabilimenti”.Nell’incontro sono stati inoltre affrontati i temi dell’approvvigionamento energetico dell’Isola, della destagionalizzazione del turismo, delle infrastrutture logistiche e dell’attrazione di investimenti esteri, anche in riferimento allo sviluppo del polo di tecnologia green e digitale dell’Etna Valley.

