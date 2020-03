Incubo Coronavirus ma senza acqua nelle abitazioni, Damante scrive al prefetto: “Prendere provvedimenti”

Gela. Ha scritto al prefetto di Caltanissetta e al sindaco Lucio Greco. La deputata regionale Ketty Damante vuole che le istituzioni locali prendano una posizione netta contro i nuovi disservizi idrici che si registrano in diverse zone della città. Manca l’acqua e tante famiglie si trovano a fronteggiare l’emergenza Coroavirus senza poter disporre di un bene primario. “Interi quartieri non ricevono l’acqua da giorni, come al solito verrebbe da dire. Peccato che oggi la cittadinanza è alle prese con una situazione emergenziale tutt’altro che ordinaria – spiega – abbiamo da arginare una pandemia e soltanto osservando serie prescrizioni igienico-sanitarie, si riuscirà ad arginare la diffusione del Coronavirus. Ora l’amministrazione comunale e l’ente gestore del servizio idrico ci spieghino come intendano garantire l’acqua nelle case dei cittadini”.