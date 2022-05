Incuria e aree incolte ovunque, Alabiso: “Dei proclami elettorali non c’è più traccia”

“Oramai sono passati tre anni e dei proclami pre-elettorali di pulizia straordinaria della città non c’è traccia. Visto che ormai siamo alle porte dell’estate e inizia la stagione di insetti, blatte, zanzare e ratti, che trovano habitat naturale. La mancata effettuazione del diserbamento, la presenza di erbacce, insetti e topi sono un pericolo per la salute dei cittadini e creano uno stato di abbandono che nuoce al decoro e all’immagine della città”, scrive Alabiso nell’interrogazione. Il leghista, inoltre, si chiede “perché la ditta contrattista del servizio non effettua come da contratto questo servizio?”.