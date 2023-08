Indagine su furti, giovane sottoposto a misura: trasferito in carcere

Gela. Il provvedimento nei suoi confronti è stato da poco eseguito. Il giovane Angelo Massimo Giacchi è stato trasferito in carcere. Pare gli vengano mosse contestazioni di furti e ipotesi di rapine. Negli ultimi anni, era stato raggiunto da altre ordinanze dello stesso tipo, sempre per colpi messi a segno in attività commerciali e non solo. Ci sono state pronunce di condanna. La misura restrittiva che adesso gli è stata imposta arriverebbe a conclusione di un’attività di indagine condotta e coordinata dai pm della procura.