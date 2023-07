Indagine “Ultima fermata”, alcuni imputati patteggiano: disposti anche rinvii a giudizio

Gela. Prima della pausa estiva, sono state definite le posizioni di alcuni dei coinvolti nell’inchiesta “Ultima fermata”, che fece luce su un giro di droga, con base nella zona della stazione ferroviaria. Il gup del tribunale ha accolto le richieste di patteggiamento avanzate dai legali degli imputati coinvolti nell’indagine. Per Samuele Iudica la pena definita è stata di venti giorni in continuazione (è rappresentato dai legali Francesco Salsetta e Filippo Di Mauro). Hanno inoltre definito le loro posizioni e non andranno in dibattimento, Concetta Cavallo e Gianluigi Li Pomi (rappresentati dal legale Rocco Cutini) e Sefora Arizzi.