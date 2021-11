Indagini dopo i fermi di via Uccello, trovata una pistola: polizia intervenuta

Gela. Le indagini sono in corso, anche per ricostruire l’intera dinamica di quanto accaduto ieri, nelle strade a ridosso di via Butera e nella zona di via Uccello. Gli agenti di polizia, intervenuti, hanno provveduto ad effettuare fermi. Si tratterebbe di giovani, che forse si sarebbero affrontati. Durante le perquisizioni, i poliziotti avrebbero trovato una pistola. Diversi residenti della zona si sono accorti di movimenti sospetti e ci sarebbero state delle segnalazioni alle forze dell’ordine. Sembrerebbe che la pistola sia stata trovata addosso ad un giovane, a sua volta fermato. Allo stato, si esclude che l’arma sia stata usata per sparare.