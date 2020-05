Indennità di risultato per i dirigenti del Comune, passa fondo 2020 da 253 mila euro

Gela. Quello del 2019 è stato autorizzato praticamente l’ultimo giorno dell’anno, quando a Palazzo di Città si stavano chiudendo tutti i conti. Per il 2020, invece, nonostante la crisi e la necessità di individuare misure utili per alleviare l’emergenza Covid, il fondo efficienza servizi dirigenti è stato autorizzato pochi giorni fa, con una determina del settore risorse umane del municipio. Un totale di 253.929,64 euro, la stessa cifra già disposta per lo scorso anno, che servirà a coprire le indennità di “posizione e di risultato” che vengono riconosciute ai dirigenti del municipio. Si tratta della cifra massima, parametrata a quella del fondo 2016, che è il riferimento contabile. Fin dall’insediamento della giunta del sindaco Lucio Greco, non sono mancate le contestazioni rispetto all’operato della burocrazia comunale. Pezzi di maggioranza non sono mai stati teneri con i dirigenti dell’ente, ad iniziare dalla vicenda madre, quella che ha poi condotto al taglio dei 33 milioni di euro del Patto per il Sud.