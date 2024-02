“Industrializzazione senza sviluppo” di nuovo in stampa grazie ad un gruppo di cittadini

Qualche mese fa, Nuccio Mulè, da sempre grande esperto e ricercatore di storia locale, rilevata la difficolta nel reperire il libro, ebbe l’idea di procedere ad una contribuzione tramite i social per farlo ristampare. Iniziativa riuscita. Sono state coperte le spese per la ristampa di mille copie, effettuata dalla locale tipografia di Franco Gulizzi. Quindi, il ritorno in libreria della pubblicazione, assente dal lontano 1970. E’ merito di coloro che hanno accolto l’invito di Mulè a partecipare all’iniziativa editoriale, riuscendo a coinvolgere in breve tempo tramite il social facebook un nutrito numero di cittadini, segno che sopravvive una spiccata sensibilità verso il territorio, talvolta muta e sorda.



“Per questo si è grati a tutti loro – dice Mulè – scorrendo la lista di coloro che hanno contribuito, si potrà verificare che è composta da cittadini comuni, lontani dalle cronache politiche e dalla scena pubblica. Oltre a voler fornite il testo in maniera gratuita ai richiedenti, ho creduto che fosse doveroso pubblicare i nomi dei settantasettenne che hanno contribuito ai costi, per ragioni di trasparenza. Voglio ringraziare inoltre Marcella Maganuco Guglielmino per aver fornito il file in pdf delle pagine del libro, il cui testo è stato trascritto con l’aggiunta di foto e cartoline d’epoca della propria collezione”.