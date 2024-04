Inquinamento da idrocarburi ricostruito con immagini dei satelliti, progetto ha monitorato il Biviere

Tra gli scopi fondamentali del progetto di ricerca “il monitoraggio, il tracciamento e la bonifica ambientale delle sostanze inquinanti – per esempio grandi masse di petrolio rilasciate da incidenti in mare – prima che colpiscano i siti sensibili”. Quella del Biviere, da sempre è una zona assai sensibile soprattutto a seguito delle attività del passato, quando venivano smaltite sostanze del ciclo degli idrocarburi. La ricerca ha incrociato i dati satellitari con quelli forniti dalle associazioni del territorio e da Arpa. “Il che ha permesso di valutare le variazioni del microbioma in funzione della presenza e della natura dei contaminanti”, hanno riferito i tre coordinatori del progetto. La ricerca è destinata ad estendersi ad altre aree, in Italia e non solo.