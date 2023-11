Intelligenza Artificiale, Urso incontra i ministri del G7

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato, nella due giorni in Regno Unito in occasione dell’AI Safety Summit, i ministri dei Paesi G7 competenti per materia in tema di industria e intelligenza artificiale. Lo rende noto il Mimit in una nota. Urso ha per l’occasione illustrato ai ministri le prospettive della presidenza italiana del G7 per il 2024 in ambito industriale, che avrà un focus specifico sulle nuove tecnologie di frontiera e sull’IA. In particolare, dopo la riunione trilaterale sull’IA di lunedì a Roma con i ministri per l’industria francese, Bruno Le Maire, e tedesco, Robert Habeck, Urso ha avuto a Londra un contatto con Gina Raimondo, Segretario di Stato per il commercio degli Stati Uniti d’America e riunioni bilaterali con Michelle Donelan, Segretaria di Stato per la scienza, l’innovazione e la tecnologia e George Freeman, ministro delegato alla Scienza e allo Spazio del Regno Unito; François-Philippe Champagne, Ministro dell’innovazione, della scienza e dell’industria del Canada; Komori Takuo, Viceministro degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone; Nat Fick, responsabile cybersicurezza del Dipartimento di Stato USA. – Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).