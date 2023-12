Il mega manifesto d’amore con lo sfondo del mare

Gela. Una gigantesca dichiarazione d’amore su un cartellone pubblicitario, lungo la bretella stradale di via Borsellino. E’ indirizzata ad un ignoto Fabio, probabilmente qualcuno che vive in città e che magari percorre spesso quel tratto stradale. Come dire…in amore non esistono mezze misure. Tanti, in questi giorni, si sono chiesti chi sia il destinatario di questa dedica romantica o se si tratti solo di una trovata pubblicitaria. Potrebbe trattarsi di qualcuno che percorra spesso il tragitto, che dà sul mare turchese della città, turchese come lo sfondo usato per il manifesto che contiene un’evidente dichiarazione d’amore. Sono ormai superati i tempi di quando si scriveva “Ti amo sulla sabbia”, come indicava una vecchia canzone, o di quando si inviavano in gran segreto lettere all’amato o all’amata.