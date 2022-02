Intesa Sanpaolo, Tronchetti “Si distingue per qualità dei risultati”

MILANO (ITALPRESS) – “Intesa Sanpaolo si distingue nel panoramabancario internazionale per la qualità dei risultati. Riuscirenegli ultimi otto anni a mantenere sempre i propri impegni èqualcosa di unico sui mercati grazie a una solida e chiara storiaindustriale. La fiducia e la reputazione di Carlo Messina e dellasua squadra hanno creato valore nel lungo termine. Per questorappresentano una guida per le aziende italiane impegnate, coninvestimenti in tecnologia e in attività innovative, nellatrasformazione e nella crescita internazionale”. Così il vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. “Allo stesso tempo la banca rappresenta un punto di riferimentoper attrarre importanti investitori internazionali nel nostroPaese e per sostenerne il rilancio. Il piano presentato oggimostra anche un grande impegno sul fronte della cultura, degli ESGe della transizione verde, temi che ci accomunano e che ciauguriamo vengano sempre più valorizzati attraverso gli ingentiinvestimenti legati al Pnrr”, conclude.(ITALPRESS).