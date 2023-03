Irregolarità e un laboratorio clandestino per i farmaci, aperto dibattimento: tredici a processo

Gela. Il dibattimento è stato aperto davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Martina Scuderoni ed Eva Nicastro). Sono tredici gli imputati che devono rispondere di una presunta filiera di produzione illecita di farmaci, poi venduti a pazienti ma fuori dai canali ufficiali previsti dalle norme in materia. Il giudizio si è aperto per Giorgio Iozza, Angelo Salafia, Maria Casciana, Giovanni Di Benedetto, Salvatore Ciappellano, Cinzia Bonelli, Salvatore Cauchi, Marco Zuppardo, Benedetto Decaro, Angelo Palermo, Marco Iozza, Simonetta Puci e Guglielmo Ventimiglia. Il pm Fabrizio Furnari e i legali di difesa hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie. I primi testimoni saranno sentiti in aula ad ottobre. Il gup, lo scorso anno, dispose il processo. I reati contestati risultano, a vario titolo, connessi alla produzione e commercializzazione non autorizzata di capsule dimagranti a base di sostanze classificate come stupefacenti o psicotrope. Gli investigatori arrivarono fino al sequestro di quello che fu ritenuto un “laboratorio clandestino”, nella zona di contrada Femmina Morta. Sarebbe stata una delle strutture usata per preparare farmaci. I finanzieri hanno seguito una linea temporale che va dal 2016 al 2020.